Под прицелом все: Обозреватель оценил санкции ЕС против российского шоу-бизнеса

Евросоюз ввёл санкции против певца Shaman (Ярослава Дронова), Полины Гагариной и актёра Ивана Охлобыстина. В связи с этим обозреватель "Царьграда" Андрей Перла заявил, что расстроен отсутствием себя в этом санкционном списке, а также объяснил, что означают подобные действия Брюсселя.

Аналитик иронично расстроился из-за того, что европейские чиновники не ввели ограничительные меры и против него. По его словам, это является несправедливостью.

"Вот так стараешься, ночами не спишь, скрытые смыслы раскрываешь — и до сих пор "вновь я не замечен с Мавзолея", — заявил Перла.

Специалист также рассказал, чем руководствовался Брюссель, принимая подобное решение в отношении российских звёзд. Он подчеркнул, что теперь, по логике Брюсселя, санкции можно вводить против любого помогавшего фронту россиянина.