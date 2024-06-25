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24 июня, 22:59

Под прицелом все: Обозреватель оценил санкции ЕС против российского шоу-бизнеса

Эксперт Перла: Санкциями против звёзд ЕС показал, что под прицелом все россияне

Певица Полина Гагарина, певец SHAMAN и актёр Иван Охлобыстин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gagara1987 / shaman.me / psykero1477

Певица Полина Гагарина, певец SHAMAN и актёр Иван Охлобыстин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gagara1987 / shaman.me / psykero1477

Евросоюз ввёл санкции против певца Shaman (Ярослава Дронова), Полины Гагариной и актёра Ивана Охлобыстина. В связи с этим обозреватель "Царьграда" Андрей Перла заявил, что расстроен отсутствием себя в этом санкционном списке, а также объяснил, что означают подобные действия Брюсселя.

Аналитик иронично расстроился из-за того, что европейские чиновники не ввели ограничительные меры и против него. По его словам, это является несправедливостью.

"Вот так стараешься, ночами не спишь, скрытые смыслы раскрываешь — и до сих пор "вновь я не замечен с Мавзолея", — заявил Перла.

Специалист также рассказал, чем руководствовался Брюссель, принимая подобное решение в отношении российских звёзд. Он подчеркнул, что теперь, по логике Брюсселя, санкции можно вводить против любого помогавшего фронту россиянина.

ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России
ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России

Накануне, 24 июня, LIfe.ru писал, что Евросоюз ввёл ограничительные меры в отношении певца Shaman (Ярослав Дронов), Полины Гагариной и актёра Ивана Охлобыстина. Их имена и фамилии фигурируют в 14-м антироссийском санкционном списке.

Алексей Соловьёв
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