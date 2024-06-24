ЕС включил Гагарину, Shaman и Охлобыстина в 14-й пакет санкций против России

Евросоюз включил в очередной антироссийский санкционный список, утверждённый сегодня, певца Shaman (Ярослав Дронов), Полину Гагарину и актёра Ивана Охлобыстина. Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС.

В число тех, кого затронули персональные санкции, попали в том числе главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, глава Росимущества Вадим Яковенко, госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, министр образования ДНР Ольга Колударова. Также ограничения введены против матери нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадыровой.

Вместе с тем в 14-й пакет ограничений были добавлены Международный детский центр "Артек", Общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, Белорусский союз молодёжи, компания "Совкомфлот" и её гендиректор Игорь Тонковидов, ФГУП "Железные дороги Новороссии", а также авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр".