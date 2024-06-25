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Регион
25 июня, 10:57

В Кремле заявили, что антироссийские санкции бумерангом бьют по их инициаторам

Песков: Россия имеет опыт минимизации последствий санкций и развивает его

Последствия антироссийских санкций ЕС успешно нивелируются и бьют по самим инициаторам ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас уже есть опыт минимизации последствий таких ограничений, мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше", — заявил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков назвал западные санкции незаконными. В то же время он отметил, что это "обоюдоострое оружие" бумерангом бьёт по интересам стран, которые вводят рестрикции.

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24 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Ограничительные меры ввели против 116 физических и юридических лиц. В частности, под санкционное давление подпали певцы Shaman (Ярослав Дронов), Полина Гагарина и актёр Иван Охлобыстин. По словам экспертов, санкциями против звёзд ЕС показал, что под прицелом находятся все россияне.

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Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Александр Юнашев
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