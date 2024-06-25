В Кремле заявили, что антироссийские санкции бумерангом бьют по их инициаторам

Последствия антироссийских санкций ЕС успешно нивелируются и бьют по самим инициаторам ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас уже есть опыт минимизации последствий таких ограничений, мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше", — заявил представитель Кремля в разговоре с журналистами.