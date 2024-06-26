"Наглость": Захарова отреагировала на обвинения Госдепа в "расправе над журналистикой"

Ограничения работы ряда европейских СМИ на территории РФ стали ответной мерой на аналогичный шаг ЕС, а не "расправой над журналистикой". Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера, утверждавшего, что власти России "уничтожают журналистику в стране".

"Вот что это: наглость, глупость или и то и другое, объединённое понятием "либеральная демократия". Меры ответные. Введены в связи с запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всём Россию", — написала дипломат в своём телеграм-канале.