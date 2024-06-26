"Наглость": Захарова отреагировала на обвинения Госдепа в "расправе над журналистикой"
Захарова напомнила США, что блокировка СМИ Евросоюза стала ответной мерой
Ограничения работы ряда европейских СМИ на территории РФ стали ответной мерой на аналогичный шаг ЕС, а не "расправой над журналистикой". Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера, утверждавшего, что власти России "уничтожают журналистику в стране".
"Вот что это: наглость, глупость или и то и другое, объединённое понятием "либеральная демократия". Меры ответные. Введены в связи с запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всём Россию", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Напомним, что 25 июня Россия ввела ограничения для ряда европейских СМИ. В МИД РФ рассказали, что эта мера стала ответом на решение Совета ЕС о запрете "любой вещательной активности" трём российским СМИ (РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российская газета"). В частности, под запрет подпали немецкие издания Der Spiegel и Die Zeit, испанские газеты El Mundo и El Pais. Если ограничения в отношении российских изданий будут сняты, Москва также пересмотрит своё сегодняшнее решение.
ТАСС / Демьянчук Александр