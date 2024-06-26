В России 25 июня заблокировали целый ряд европейских средств массовой информации. Как написал в социальной сети Х лидер французских "Патриотов" Флориан Филиппо, это говорит о том, что Западу пора отказаться от русофобской истерии.

Политический деятель заявил, что подобные решения Москвы являются ответом на более ранние действия Евросоюза, который запретил на своей территории российские СМИ ещё два года назад. Он заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо отказаться от антироссийской истерии и перестать вооружать Украину.

"Следует <...> вести диалог и наконец поощрять мир!" — призвал Филиппо.