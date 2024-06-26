В Кремле высказались о сигналах к обмену журналиста-шпиона Гершковича
Песков: Говорить о сигналах к обмену журналиста Гершковича пока нельзя
Эван Гершкович. Обложка © TACC / Донат Сорокин
Вопросы, связанные с обменами заключённых, "любят тишину", поэтому говорить о сигналах к возможной передаче Соединённым Штатам обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича пока нельзя. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Вместе с тем Песков призвал дождаться приговора журналисту. Он также добавил, что в Кремле никак не могут прокомментировать ситуацию по Гершковичу, так как она не столь резонансная внутри нашей страны.
Сегодня, 26 июня, в Свердловском областном суде Екатеринбурга началось рассмотрение дела 32-летнего Гершковича о шпионаже. В зал суда запустили нескольких журналистов для протокольной съёмки, после чего заседание продолжилось в закрытом режиме. Американцу грозит от 10 до 20 лет заключения.
Напомним, Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. Сейчас журналист находится в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что США энергично добиваются освобождения Гершковича и Москва находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу. Он также подчеркнул, что у РФ нет табу на то, чтобы не решить вопрос об освобождении журналиста, но для этого американские власти должны выполнить определённые условия.