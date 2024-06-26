В Кремле высказались о сигналах к обмену журналиста-шпиона Гершковича

Вопросы, связанные с обменами заключённых, "любят тишину", поэтому говорить о сигналах к возможной передаче Соединённым Штатам обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича пока нельзя. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Вместе с тем Песков призвал дождаться приговора журналисту. Он также добавил, что в Кремле никак не могут прокомментировать ситуацию по Гершковичу, так как она не столь резонансная внутри нашей страны.