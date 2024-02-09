Путин не исключил освобождения журналиста Гершковича, обвинённого в шпионаже 9 февраля, 02:33 Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ), гражданин США Эван Гершкович. Фото © TASS/AP/Alexander Zemlianichenko

Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос о судьбе своего коллеги, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвинённого в России в шпионаже.

Путин подчеркнул, что у РФ нет табу на то, чтобы не решить вопрос об освобождении Гершковича, но для этого американские власти должны выполнить определённые условия.

"Мы готовы её (проблему — Прим. Life.ru) решать, но там есть определённые условия, которые обсуждаются по партнёрским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться", — сказал российский лидер.

Путин не исключил, что Гершкович может оказаться на родине, и подчеркнул, что Россия не закрыта для переговоров, и было много случаев, когда стороны договаривались.

"Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой в конце концов. Говорю искренне совершенно. Но, повторяю, диалог идёт. Чем больше мы предаём огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Все должно быть спокойно", — отметил добавил президент РФ.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) уже отреагировала на эти слова Владимира Путина, выразив надежду на скорое освобождение своего журналиста.

"Мы рады видеть желание России заключить сделку, которая вернёт Эвана домой, и надеемся, что это приведет к его скорейшему освобождению", — говорится в заявлении издания.

Авторы Александра Вишнякова