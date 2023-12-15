Американский посол снова навестила журналиста-шпиона Гершковича
Посол США в РФ Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Посол США в России Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
"Он [Гершкович — Прим. Лайфа] сохраняет бодрость и благодарит за поддержку семью, друзей и всех, кто следит за его тяжёлой ситуацией уже более 250 дней", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для его освобождения. В конце ноября срок ареста репортёру продлили до 30 января. В США утверждают, что Москва якобы отклонила все предложения об обмене Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, осуждённого за шпионаж. Однако президент России Владимир Путин заявил, что это не так.