Американский посол снова навестила журналиста-шпиона Гершковича

Посол США в России Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Он [Гершкович — Прим. Лайфа] сохраняет бодрость и благодарит за поддержку семью, друзей и всех, кто следит за его тяжёлой ситуацией уже более 250 дней", — говорится в опубликованном сообщении.