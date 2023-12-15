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15 декабря, 15:05

Американский посол снова навестила журналиста-шпиона Гершковича

Посол США в РФ Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

<p>Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская</p>

Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Посол США в России Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Он [Гершкович — Прим. Лайфа] сохраняет бодрость и благодарит за поддержку семью, друзей и всех, кто следит за его тяжёлой ситуацией уже более 250 дней", — говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для его освобождения. В конце ноября срок ареста репортёру продлили до 30 января. В США утверждают, что Москва якобы отклонила все предложения об обмене Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, осуждённого за шпионаж. Однако президент России Владимир Путин заявил, что это не так.

Матвей Константинов
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