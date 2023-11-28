Суд продлил арест корреспонденту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Лефортовский суд Москвы до 30 января продлил арест корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже.
"Постановлением суда продлён срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ, на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 30 января 2024 года", — рассказали в суде.
Напомним, Гершкович был задержан с поличным за шпионаж в Екатеринбурге 30 марта 2023 года. Информация по этому делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил журналисту статус незаконно удерживаемого лица. А в сентябре Гершковича в СИЗО посетила посол США в Москве Линн Трейси.