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Суд продлил арест корреспонденту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже

28 ноября, 07:24

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Лефортовский суд Москвы до 30 января продлил арест корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже.

"Постановлением суда продлён срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ, на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 30 января 2024 года", — рассказали в суде.

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Напомним, Гершкович был задержан с поличным за шпионаж в Екатеринбурге 30 марта 2023 года. Информация по этому делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил журналисту статус незаконно удерживаемого лица. А в сентябре Гершковича в СИЗО посетила посол США в Москве Линн Трейси.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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