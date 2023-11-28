Суд продлил арест корреспонденту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже

"Постановлением суда продлён срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ, на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 30 января 2024 года", — рассказали в суде.