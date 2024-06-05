Путин: США энергично добиваются освобождения арестованного за шпионаж Гершковича
Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Американская сторона делает энергичные шаги в вопросе освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом в беседе с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что решение таких вопросов не производится публично. Подобные темы требуют исключительно "тихого" и профессионального подхода спецслужб. Кроме того, обязательным условием является взаимность сделки.
"Соответствующие службы Соединённых Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом", — добавил Путин.
Life.ru напоминает, Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта 2023 года по подозрению в шпионаже. Журналист осуществлял сбор информации о деятельности одного из предприятий ОПК, которая считается гостайной. Путин неоднократно заверял, что Россия готова договориться с США об обмене корреспондента и ещё одного американца — ветерана морской пехоты Пола Уилана. Государства контактируют по этому вопросу, используя закрытый канал, отмечали в МИД РФ.