Путин: США энергично добиваются освобождения арестованного за шпионаж Гершковича

Американская сторона делает энергичные шаги в вопросе освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом в беседе с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что решение таких вопросов не производится публично. Подобные темы требуют исключительно "тихого" и профессионального подхода спецслужб. Кроме того, обязательным условием является взаимность сделки.