В МИД не стали комментировать переговоры США и РФ по обмену Гершковича и Уилана
Рябков: Контакты РФ и США об обмене заключёнными проходят по закрытому каналу
Контакты Российской Федерации и Соединённых Штатов по обмену заключёнными осуществляются через закрытый канал по линии спецслужб. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос представителей прессы о том, действительно ли в Вашингтоне готовят новое предложение по обмену обвинённого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и гражданина Штатов Пола Уилана.
"Диалог на эту тему ведётся по специализированному закрытому каналу. Я не уполномочен комментировать те информобмены и те сигналы, которые по этому каналу проходят", — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Соединённых Штатов по вопросу обмена заключёнными и дать разумный ответ. Дипломат сказал об этом после того, как посетил россиянина Романа Селезнёва, отбывающего 27-летний срок в тюрьме города Батнер.
ТАСС / Гавриил Григоров