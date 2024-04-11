В МИД не стали комментировать переговоры США и РФ по обмену Гершковича и Уилана

Контакты Российской Федерации и Соединённых Штатов по обмену заключёнными осуществляются через закрытый канал по линии спецслужб. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос представителей прессы о том, действительно ли в Вашингтоне готовят новое предложение по обмену обвинённого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и гражданина Штатов Пола Уилана.

"Диалог на эту тему ведётся по специализированному закрытому каналу. Я не уполномочен комментировать те информобмены и те сигналы, которые по этому каналу проходят", — цитирует дипломата ТАСС.