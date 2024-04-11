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11 апреля, 13:27

В МИД не стали комментировать переговоры США и РФ по обмену Гершковича и Уилана

Рябков: Контакты РФ и США об обмене заключёнными проходят по закрытому каналу

Контакты Российской Федерации и Соединённых Штатов по обмену заключёнными осуществляются через закрытый канал по линии спецслужб. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос представителей прессы о том, действительно ли в Вашингтоне готовят новое предложение по обмену обвинённого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и гражданина Штатов Пола Уилана.

"Диалог на эту тему ведётся по специализированному закрытому каналу. Я не уполномочен комментировать те информобмены и те сигналы, которые по этому каналу проходят", цитирует дипломата ТАСС.

Ассанжу могут смягчить обвинения в США в обмен на признание вины
Ассанжу могут смягчить обвинения в США в обмен на признание вины

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Соединённых Штатов по вопросу обмена заключёнными и дать разумный ответ. Дипломат сказал об этом после того, как посетил россиянина Романа Селезнёва, отбывающего 27-летний срок в тюрьме города Батнер.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Юрий Лысенко
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