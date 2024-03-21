Ассанжу могут смягчить обвинения в США в обмен на признание вины
WSJ: Минюст США допускает смягчение обвинения Ассанжу в обмен на признание вины
Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому в Соединённых Штатах грозит 175 лет тюремного заключения по делу о разглашении секретной информации, могут смягчить обвинения. Такую возможность сейчас рассматривает Минюст США, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, стражи правопорядка в США могут пойти на такой шаг, если скандально известный основатель WikiLeaks признает себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягчённому обвинению. Журналисты сообщают, что подобный вариант развития событий может положить конец затянувшейся юридической саге.
"Представители министерства и адвокаты Ассанжа в последние месяцы провели предварительное обсуждение, как может выглядеть сделка", — говорится в материале.
Ранее проживающий во Франции художник российского происхождения Андрей Молодкин заявил, что готов уничтожить с помощью кислоты 16 произведений искусства, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж умрёт в тюрьме. Данный проект называется Dead Man's Switch ("Выключатель мертвеца").
flickr / Cancillería del Ecuador