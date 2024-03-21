Ассанжу могут смягчить обвинения в США в обмен на признание вины

Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому в Соединённых Штатах грозит 175 лет тюремного заключения по делу о разглашении секретной информации, могут смягчить обвинения. Такую возможность сейчас рассматривает Минюст США, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, стражи правопорядка в США могут пойти на такой шаг, если скандально известный основатель WikiLeaks признает себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягчённому обвинению. Журналисты сообщают, что подобный вариант развития событий может положить конец затянувшейся юридической саге.

"Представители министерства и адвокаты Ассанжа в последние месяцы провели предварительное обсуждение, как может выглядеть сделка", — говорится в материале.