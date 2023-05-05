Ассанж отправил королю Карлу III письмо с просьбой навестить его в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который уже три года находится в лондонской тюрьме Белмарш, написал письмо королю Великобритании Карлу III. Как сообщила в "Твиттере" супруга Ассанжа Стелла Морис, австралийский журналист просит монарха навестить его.

О том, что находящийся за решёткой основатель WikiLeaks написал письмо в Букингемский дворец, ранее сообщила газета Evening Standard. По сведениям журналистов, в своём послании Ассанж позволил себе дерзость: он указал монарху, что вместе с ним в тюрьме находится почти 700 человек, что лишь "подтверждает репутацию Соединённого Королевства как территории с самым большим числом заключённых в Западной Европе".

Ранее супруга Ассанжа сообщила о его проблемах со здоровьем, в том числе и психическим: у основателя WikiLeaks бывают мысли о самоубийстве. В связи с ухудшением его состояния другие заключённые даже подали петицию о том, чтобы Ассанжа перевели из Белмарша.