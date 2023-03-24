Супруга Ассанжа сообщила о его проблемах со здоровьем

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года, испытывает проблемы с физическим и психическим здоровьем. Об этом заявила его жена Стелла Морис.

"Под угрозой не только психическое здоровье её 51-летнего мужа, но и его физическое состояние", — пишет издание Times по итогам интервью с супругой Ассанжа.

Всё, что с происходит с правозащитником, делается для того, чтобы "он бесконечно страдал", пожаловалась Морис. Состояние Ассанжа также зависит от того, как он общается с "тюремной бюрократией".

"Бывали очень мрачные моменты, когда он говорил о самоубийстве, когда он в основном не общался, почти полностью уходил в себя. Но это было в основном, когда он находился в так называемом медицинском отделении в Белмарше, потому что в тюрьме сказали, что у него высокий риск самоубийства", — заявила она.

По словам супруги австралийца, в связи с ухудшением его состояния другие заключённые даже подали петицию о том, чтобы Ассанжа перевели из Белмарша.