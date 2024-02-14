Художник пригрозил уничтожить картины Рембрандта и Пикассо, если Ассанж умрёт в тюрьме

Проживающий во Франции художник российского происхождения Андрей Молодкин заявил, что готов уничтожить с помощью кислоты 16 произведений искусства, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж умрёт в тюрьме. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.

Данный проект называется Dead Man's Switch ("Выключатель мертвеца"). По словам Молодкина, он запер в 29-тонном сейфе 16 произведений искусства, стоимость которых оценивается в 45 миллионов долларов. Среди них есть работы Пабло Пикассо, Рембрандта и Энди Уорхола. В сейф также помещено "крайне едкое вещество" и устройство с 24-часовым таймером обратного отсчёта. Его будут постоянно останавливать близкие Ассанжа, чтобы вещество не разъело картины.

"В наше катастрофическое время, когда у нас столько войн, уничтожить искусство считается гораздо большим табу, чем разрушить жизнь человека", — заявил Молодкин.