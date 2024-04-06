Посол Антонов: Россия готова изучить предложения США по обмену заключёнными
Если американские власти адресуют России предложения по новому обмену заключёнными, Москва рассмотрит их и предоставит адекватный ответ. Об этом заявил посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов после посещения в тюрьме Батнера осужденного на 27 лет гражданина РФ Романа Селезнёва.
"Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены, и наши службы дадут адекватный ответ. Вряд ли нам надо сегодня с вами гадать. Надо просто подождать", — подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.
Также глава диппредставительства рассказал о шансах россиянина выйти на свободу досрочно. Такой возможности у Селезнёва нет, подчеркнул Антонов, добавив, что заключённого лишь могут обменять на кого-то из американцев в рамках конфиденциального канала.
Напомним, что задержанный на Мальдивах в 2014 году Роман Селезнёв был обвинён американским судом в кибермошенничестве и приговорён к 27 годам тюрьмы. В 2017 году россиянина осудили ещё на 14 лет, но суммировать срок не стали. По данным посольства, отношение к гражданину РФ оставляет желать лучшего.
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