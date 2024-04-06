Посол Антонов: Россия готова изучить предложения США по обмену заключёнными

Если американские власти адресуют России предложения по новому обмену заключёнными, Москва рассмотрит их и предоставит адекватный ответ. Об этом заявил посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов после посещения в тюрьме Батнера осужденного на 27 лет гражданина РФ Романа Селезнёва.

"Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены, и наши службы дадут адекватный ответ. Вряд ли нам надо сегодня с вами гадать. Надо просто подождать", — подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.