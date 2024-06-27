По следам звёзд: 5 курортов России, где отдыхают отечественные знаменитости

Кто не мечтает об отпуске в разгар летнего сезона, будь то экзотический пляж с пальмами или стильное шале на горнолыжном курорте? Особенно вдохновляют звёзды, чьи роскошные каникулы постоянно мелькают в социальных сетях. Может показаться, что фотографии закатов, бескрайних бассейнов или кристально чистого моря могли быть сделаны только с палубы яхты где-нибудь за границей. Однако Россия настолько разнообразна, что и здесь можно найти всё — от тёплых пляжей и водопадов до горнолыжных трасс и путешествий к китам.

Алтай

Актриса Кристина Асмус часто отдыхает на Алтае. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Это место часто называют "русской Швейцарией". Здесь, на юге Сибири, можно увидеть кристально чистые озёра, водопады и белоснежные вершины, напоминающие Альпы, но сюда не требуется виза, в отличие от европейских курортов. Для многих российских знаменитостей Алтай стал местом силы и убежищем от городской суеты.

Кристина Асмус осталась в восторге от Алтая, воплотив свою давнюю мечту. Она наслаждалась видами гор, реки Катуни и леса, называя это место идеальным для расслабления и медитации. В селе Усть-Кокса актриса жила настоящей деревенской жизнью: пила родниковую воду, умывалась в речке, мылась в бане, общалась с местными жителями. По её словам, именно на Алтае можно по-настоящему замедлиться и перезарядиться, особенно если уезжать дальше от многолюдного Чемала.

Фото © ТАСС / Пименов Роман, © Shutterstock

Максим Матвеев и Елизавета Боярская также выбрали Алтай для летнего отдыха. Пара делилась кадрами своих путешествий, на которых видны горы, леса, озёра и водопады. Актёры жили в палатках и наслаждались уединением вдали от популярных туристических маршрутов.

Город-курорт Сочи

Кого из отечественных звёзд можно встретить в Сочи? Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Этот российский город на побережье Чёрного моря превратился в горнолыжный курорт мирового уровня. Летом и зимой сюда приезжают миллионы туристов, среди которых много медийных личностей. Отдых в Сочи летом — это не только пляжи и солнечные ванны. Здесь можно попробовать себя в водных видах спорта, таких как каякинг, рафтинг и сёрфинг, а любители экстрима оценят банджи-джампинг — прыжки на эластичном канате. Для семейного отдыха в Сочи есть множество локаций: парки развлечений, аттракционы, кинотеатры и музеи.

Оксана Самойлова часто отдыхает в Сочи с детьми и активно демонстрирует это в соцсетях. Она делилась видео с ранним утренним катанием на "Розе Хутор" и адреналиновым прыжком на мегатролле, пролетев над ущельем со скоростью 120 км/ч. По словам Оксаны, это было захватывающее приключение, в конце которого она даже рыдала от эмоций. После таких экстремальных развлечений Самойлова с семьёй расслабились в банном комплексе с бассейном под открытым небом.

Ида Галич отметила свой 34-й день рождения в Сочи, остановившись в спа-отеле на Красной Поляне. Блогерша приехала на курорт с подругами, выбрав люксовый номер с видом на горы. Яркие виды Сочи так впечатлили звезду, что она не смогла сдержать эмоций. "Я в восторге!" — делилась Ида в социальных сетях.

Федук часто посещает Сочи с женой Александрой Новиковой. Певец питает особую любовь к горам. Когда в Сочи намечается концерт, музыкант отправляется на "Розу Хутор", чтобы полюбоваться видами и поужинать на берегу Мзымты.

Мурманск, Териберка

Териберка в Мурманской области стала любимым местом Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, Ирина Мандрыкина

Териберка, расположенная в Мурманской области, стала популярным туристическим направлением, а журнал National Geographic включил её в топ-20 лучших мест для путешествий. Здесь можно увидеть северное сияние, покататься на сапах в Баренцовом море и попробовать икру морского ежа, гребешки и оленину. Китов в Баренцевом море можно наблюдать круглый год, но наибольший шанс увидеть их — с конца апреля по середину лета, когда они мигрируют у берегов Териберки.

Видео © Telegram / Ляйсан Утяшева

Павел Воля и Ляйсан Утяшева выбрали Териберку для летнего приключения. Они активно делились впечатлениями в соцсетях, особенно их поразил полярный день, о чём Ляйсан писала в своём телеграм-канале. Пара также отправилась в морское путешествие к китам. "Они были прямо возле борта. Говорят, так близко киты не подплывали никогда", — восхищается Утяшева.

Где в Санкт-Петербурге отдохнуть летом

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Белые ночи характерны для многих северных городов, но благодаря своей истории и архитектуре особенно выделяется Санкт-Петербург. В период, когда солнце почти не заходит за горизонт, северная столица притягивает романтиков. Жарким летом необязательно оставаться в самом городе — можно отправиться на курорт в сосновом лесу на берегу Финского залива.

Певица Полина Гагарина регулярно посещает Санкт-Петербург, останавливаясь в отеле с видом на Исаакиевский собор. "Петербург для меня — особенный и любимый город, одно из моих мест силы," — делится она. Полина также с шуткой отмечает, что поездки в Питер не обходятся и без главного местного блюда — шавермы.

Кто из звёзд любит Казань

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим, © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Казань привлекает туристов круглый год, но летом особенно приятно прогуливаться по её площадям и улицам, изучать мечети, церкви и музеи. К тому же этот город является одним из самых доступных направлений для семейного отдыха.