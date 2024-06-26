Состояние здоровья Пугачёвой ухудшилось: Примадонна на Кипре сидит в своём "гнезде"

Из Израиля, спасаясь от неимоверной жары, семейство Пугачёвой сбежало на Кипр. Но попытка спрятаться от лета на острове и подтянуть здоровье Примадонны не удалась. Недавно стало известно, что всё стало только хуже. Если до отъезда Алла Пугачёва страдала от опухших ног и практически не могла передвигаться самостоятельно, то сейчас добавились проблемы с сосудами и слабое, больное сердце.

Народная артистка СССР планирует переехать в Юрмалу и попробовать там переждать жаркое время года. 75-летняя Алла Пугачёва на Кипре перестала выходить из дома и всё время сидит под кондиционерами в попытках охладиться хоть немного.

Последние новости о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой: лучше не стало, теперь болит сердце. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

"Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своём "гнезде". Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару, поэтому в ближайшее время Алла планирует переехать с детьми в Юрмалу", — рассказали изданию Kp.ru из близкого окружения звезды.