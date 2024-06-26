Исполнительница хита "Матушка-земля" Куртукова повысила гонорар до 2,2 млн рублей

Певица Татьяна Куртукова, известная благодаря хиту "Матушка-земля", требует за выступление на корпоративе гонорар в размере 2,2 миллиона рублей. Песню исполнительница опубликовала ещё два года назад, слава 30-летнюю артистку накрыла внезапно. Дебютный сингл "Матушка" стал народным хитом, и в связи с этим Куртукова решила радикально поднять цены за выступление, пишет Mash.

За вышеуказанный гонорар певица дважды исполнит свой шлягер и споёт другие народные песни. В райдер Куртуковой входит автомобиль бизнес-класса для неё и микроавтобус для команды, кондиционер, небольшой комплект мебели и фрукты с чаем.