Исполнительница хита "Матушка-земля" Куртукова повысила гонорар до 2,2 млн рублей
Татьяна Куртукова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ts_makeeva
Певица Татьяна Куртукова, известная благодаря хиту "Матушка-земля", требует за выступление на корпоративе гонорар в размере 2,2 миллиона рублей. Песню исполнительница опубликовала ещё два года назад, слава 30-летнюю артистку накрыла внезапно. Дебютный сингл "Матушка" стал народным хитом, и в связи с этим Куртукова решила радикально поднять цены за выступление, пишет Mash.
За вышеуказанный гонорар певица дважды исполнит свой шлягер и споёт другие народные песни. В райдер Куртуковой входит автомобиль бизнес-класса для неё и микроавтобус для команды, кондиционер, небольшой комплект мебели и фрукты с чаем.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время совместных выступлений певицы Алла Пугачёва и София Ротару устраивали соревнования по гонорару. Но Примадонна требовала в два раза больше — 20 миллионов рублей, когда Ротару соглашалась на 10–12. Продюсер Сергей Дворцов объяснил такую разницу наибольшей востребованностью Пугачёвой.