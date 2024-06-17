"Алёшка" со скидкой: Life.ru узнал, сколько Потехин просит за концерты с хитами "Руки Вверх!"

Музыкальный коллектив "Поднимаем РУКИ ВВЕРХ" Алексея Потехина берёт за выступления в восемь раз меньше, чем его бывший коллега Сергей Жуков: 1 миллион рублей против 8 миллионов. В том, сколько придётся заплатить тем, кто хочет послушать хиты группы "Руки Вверх!" с дисконтом, разобрался SHOT.

"Алёшка" в исполнении группы "Поднимаем РУКИ ВВЕРХ" Алексея Потехина. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, один из основателей легендарной российской поп-группы "Руки Вверх!" продолжает достаточно скромно, если сравнивать его с бывшим коллегой по коллективу Сергеем Жуковым, зарабатывать на творческом наследии. Он выступает дуэтом с вокалистом, которого не так просто отличить от экс-напарника, и ездит с ним в гастроли по России и странам СНГ. Райдер музыкантов включчает бутерброды и фрукты в гримёрку, алкоголь — мартини, коньяк и вино. Гонорар за выступление группы "Поднимите РУКИ ВВЕРХ" составляет один миллион рублей.

А вот за настоящего Жукова придётся раскошелиться и попрощаться с восемью миллионами. Это без учёта предоставления певцу вип-зала, бизнес-класса, трёх Mercedes и номеров-люкс в пятизвёздочных отелях. В гримёрку музыканта нужно подавать отварной телячий язык, фрукты с овощами и ягодами на десять человек. Из спиртного требуется апероль, виски, мартини и шампанское.