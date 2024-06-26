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26 июня, 03:13

Помогают любимые кошки: Куклачёв рассказал о самочувствии после инфаркта

Куклачёв заявил, что любимые кошки помогли ему восстановиться после инфаркта

Народный артист РСФСР, знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв

Народный артист РСФСР, знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв

Народный артист РСФСР, знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв, который недавно пережил инфаркт, сообщил, что уже восстановился на 80% после случившегося. Как заявил клоун в интервью интернет-изданию Regions, ему в этом помогли любимые кошки.

"Я не жду, когда всё пройдёт само собой, а ежедневно занимаюсь спортом, но, конечно же, не активным. Утром и вечером у меня зарядка, а в промежутке — двухчасовая ходьба по лесу. Также я пишу программы и готовлюсь к возвращению на сцену", — заявил собеседник издания.

По словам артиста, он уже восстановился на 80%, а помогли ему в этом его любимые кошки. У него в доме находится труппа из 15 животных, имеющих своё имя, которое выбрано не случайно.

"Например, кота Шнурок зовут так, потому что он любит развязывать шнурки моим гостям, а ещё есть Антрикот, потому что его главное лакомство, и Козёл, который вечно прыгает по занавескам, шторам и шкафам", — сообщил Куклачёв, добавив, что у него дома живёт пёс по кличке Паштет, которого так назвали из-за любви к лакомству.

Помимо того, он заявил, что пока лежал в медицинском учреждении, то сходил с ума без своих питомцев. Клоун также подчеркнул, что когда он приехал домой из больницы, то радостные по причине его возвращения животные налетели на него.

"Спасибо за поддержку": Перенёсший инфаркт Куклачёв после выписки из больницы обратился к поклонникам
"Спасибо за поддержку": Перенёсший инфаркт Куклачёв после выписки из больницы обратился к поклонникам

Ранее Life.ru писал, что Юрия Куклачёва прооперировали в Москве. Сообщалось, что артисту установили кардиостимулятор. Это произошло после обширного инфаркта, который был у него диагностирован в апреле текущего года.

Алексей Соловьёв
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