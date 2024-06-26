Помогают любимые кошки: Куклачёв рассказал о самочувствии после инфаркта
Куклачёв заявил, что любимые кошки помогли ему восстановиться после инфаркта
Народный артист РСФСР, знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв
Народный артист РСФСР, знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв, который недавно пережил инфаркт, сообщил, что уже восстановился на 80% после случившегося. Как заявил клоун в интервью интернет-изданию Regions, ему в этом помогли любимые кошки.
"Я не жду, когда всё пройдёт само собой, а ежедневно занимаюсь спортом, но, конечно же, не активным. Утром и вечером у меня зарядка, а в промежутке — двухчасовая ходьба по лесу. Также я пишу программы и готовлюсь к возвращению на сцену", — заявил собеседник издания.
По словам артиста, он уже восстановился на 80%, а помогли ему в этом его любимые кошки. У него в доме находится труппа из 15 животных, имеющих своё имя, которое выбрано не случайно.
"Например, кота Шнурок зовут так, потому что он любит развязывать шнурки моим гостям, а ещё есть Антрикот, потому что его главное лакомство, и Козёл, который вечно прыгает по занавескам, шторам и шкафам", — сообщил Куклачёв, добавив, что у него дома живёт пёс по кличке Паштет, которого так назвали из-за любви к лакомству.
Помимо того, он заявил, что пока лежал в медицинском учреждении, то сходил с ума без своих питомцев. Клоун также подчеркнул, что когда он приехал домой из больницы, то радостные по причине его возвращения животные налетели на него.
Ранее Life.ru писал, что Юрия Куклачёва прооперировали в Москве. Сообщалось, что артисту установили кардиостимулятор. Это произошло после обширного инфаркта, который был у него диагностирован в апреле текущего года.