Юрию Куклачёву установили кардиостимулятор
SHOT: Юрия Куклачёва снова прооперировали в Москве
Народного артиста РСФСР, знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачёва прооперировали в Москве. По данным SHOT, артисту установили кардиостимулятор. Это понадобилось для того, чтобы стабилизировать работу сердца после перенесённого инфаркта.
Несмотря на то что установка кардиостимулятора, по сути, — операция на сердце и крупных сосудах, её относят к малоинвазивным хирургическим вмешательствам. Это не открытая операция на сердце, то есть хирургу достаточно небольшого и неглубокого разреза длиной до пяти сантиметров, который чаще всего делают под ключицей. Во время процедуры чаще всего используют местную анестезию.
Обычно через 24 часа обладателю кардиостимулятора уже можно покинуть клинику и вернуться домой. Так, по-видимому, было и в этот раз. Посещение больницы было плановым, и в ближайшее время Юрий Дмитриевич сможет вернуться к своим делам.
Напомним, что Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время выступления в день своего юбилея, 12 апреля. Все подумали, что у дрессировщика просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее: 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт. Врачи три часа спасали жизнь дрессировщика в операционной. Народный артист, вернувшись в сознание, поблагодарил "хирурга с золотыми руками", который вытащил его с того света.
ТАСС / Михаил Метцель