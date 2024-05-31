Юрию Куклачёву установили кардиостимулятор

Народного артиста РСФСР, знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачёва прооперировали в Москве. По данным SHOT, артисту установили кардиостимулятор. Это понадобилось для того, чтобы стабилизировать работу сердца после перенесённого инфаркта.

Несмотря на то что установка кардиостимулятора, по сути, — операция на сердце и крупных сосудах, её относят к малоинвазивным хирургическим вмешательствам. Это не открытая операция на сердце, то есть хирургу достаточно небольшого и неглубокого разреза длиной до пяти сантиметров, который чаще всего делают под ключицей. Во время процедуры чаще всего используют местную анестезию.