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31 мая, 14:15

Юрию Куклачёву установили кардиостимулятор

SHOT: Юрия Куклачёва снова прооперировали в Москве

Народного артиста РСФСР, знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачёва прооперировали в Москве. По данным SHOT, артисту установили кардиостимулятор. Это понадобилось для того, чтобы стабилизировать работу сердца после перенесённого инфаркта.

Несмотря на то что установка кардиостимулятора, по сути, — операция на сердце и крупных сосудах, её относят к малоинвазивным хирургическим вмешательствам. Это не открытая операция на сердце, то есть хирургу достаточно небольшого и неглубокого разреза длиной до пяти сантиметров, который чаще всего делают под ключицей. Во время процедуры чаще всего используют местную анестезию.

Обычно через 24 часа обладателю кардиостимулятора уже можно покинуть клинику и вернуться домой. Так, по-видимому, было и в этот раз. Посещение больницы было плановым, и в ближайшее время Юрий Дмитриевич сможет вернуться к своим делам.

Появилось первое фото Куклачёва из больницы, куда он попал с инфарктом
Появилось первое фото Куклачёва из больницы, куда он попал с инфарктом

Напомним, что Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время выступления в день своего юбилея, 12 апреля. Все подумали, что у дрессировщика просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее: 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт. Врачи три часа спасали жизнь дрессировщика в операционной. Народный артист, вернувшись в сознание, поблагодарил "хирурга с золотыми руками", который вытащил его с того света.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Марина Калегина
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