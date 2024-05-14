"Спасибо за поддержку": Перенёсший инфаркт Куклачёв после выписки из больницы обратился к поклонникам

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачёв после выписки из больницы отправился на реабилитацию в подмосковный санаторий. Перенёсший инфаркт 75-летний артист поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что сейчас чувствует себя замечательно.

Первые кадры Куклачёва после выписки из больницы. Видео © Telegram / Mash

"Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку! Я поправился, сейчас нахожусь в санатории, и скоро мы с вами увидимся в Театре кошек. До встречи!" — сказал Куклачёв в видеообращении к поклонникам.