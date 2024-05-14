"Спасибо за поддержку": Перенёсший инфаркт Куклачёв после выписки из больницы обратился к поклонникам
Mash: Перенёсший инфаркт Куклачёв после выписки из больницы уехал в санаторий
Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачёв после выписки из больницы отправился на реабилитацию в подмосковный санаторий. Перенёсший инфаркт 75-летний артист поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что сейчас чувствует себя замечательно.
Первые кадры Куклачёва после выписки из больницы. Видео © Telegram / Mash
"Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку! Я поправился, сейчас нахожусь в санатории, и скоро мы с вами увидимся в Театре кошек. До встречи!" — сказал Куклачёв в видеообращении к поклонникам.
В беседе с телеграм-каналом Mash дрессировщик рассказал, что в ближайшее время планирует собрать пресс-конференцию, на которой расскажет о случившемся и дальнейших творческих планах. Тем не менее врачи рекомендовали Куклачёву не возвращаться к работе как можно дольше.
Напомним, основатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время выступления в день своего юбилея, 12 апреля. Изначально все подумали, что у дрессировщика просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее: 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт. Спасти его удалось благодаря грамотным действиям медиков, которые провели трёхчасовую операцию. Народный артист, вернувшись в сознание, поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света". Сегодня, 14 мая, стало известно, что Куклачёва наконец-то выписали из больницы.
Кадр из видео Telegram / Mash