Юрия Куклачёва выписали из больницы
Дрессировщик Юрий Куклачёв во время бенефиса "Жемчужная нить жизни" по случаю своего 75-летия в концертном зале "Вегас сити холл". Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Знаменитого дрессировщика кошек, народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва спустя месяц выписали из больницы. Однако, по данным SHOT, теперь ему придётся постоянно пить таблетки для сердца, а в ближайшее время артист выступать не сможет из-за реабилитации.
Сейчас 75-летний Юрий Дмитриевич находится дома, но уже рвётся в бой — скоро посетит свой театр кошек, чтобы увидеться с хвостатыми артистами, по которым соскучился. Как сообщила помощница Куклачёва, медики попросили его сильно не активничать, а восстанавливать силы.
Напомним, основатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время выступления в день своего юбилея, 12 апреля. Изначально все подумали, что у дрессировщика просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее: 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт. Спасти его удалось благодаря грамотным действиям медиков, которые провели трёхчасовую операцию. Народный артист, вернувшись в сознание, поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света".