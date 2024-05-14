Юрия Куклачёва выписали из больницы

Дрессировщик Юрий Куклачёв во время бенефиса "Жемчужная нить жизни" по случаю своего 75-летия в концертном зале "Вегас сити холл". Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Знаменитого дрессировщика кошек, народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва спустя месяц выписали из больницы. Однако, по данным SHOT , теперь ему придётся постоянно пить таблетки для сердца, а в ближайшее время артист выступать не сможет из-за реабилитации.

Сейчас 75-летний Юрий Дмитриевич находится дома, но уже рвётся в бой — скоро посетит свой театр кошек, чтобы увидеться с хвостатыми артистами, по которым соскучился. Как сообщила помощница Куклачёва, медики попросили его сильно не активничать, а восстанавливать силы.