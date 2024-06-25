"Ни грамма фотошопа": Бьянка показала, как за год похудела на 35 кг и стала "настоящей" Певица Бьянка показала фото до и после похудения на 35 кг 25 июня, 19:07 Бьянка до и после похудения на 35 килограммов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) продолжает хвастаться обновлёнными формами. Недавно 38-летняя артистка выложила в соцсетях фото, где показала, как преобразилась за год, скинув 35 килограммов.

"Год назад я сделала первый шаг к себе настоящей. Сегодня я с гордостью могу сказать — минус 35 кг!" — написала королева русского народного R'n'B.

Она добавила, что теперь чувствует лёгкость и радость в каждом движении, а также прилив энергии и сил. Она подчеркнула, что на фото "нет ни грамма фотошопа".

К слову, подписчики тут же стали обвинять Бьянку в использовании нашумевшего препарата "Оземпик". Однако артистка все домыслы отрицает, заявляя, что похудеть ей помогли исключительно специальные методики по снижению веса, регулярные тренировки, плавание и правильное питание.

А известный телеведущий Михаил Галустян тоже совсем недавно появился на публике и поразил поклонников. Шоумен поседел и заметно похудел. Комик, как сам признаётся, отказался от шашлыка и скинул 14 килограммов.

Авторы Никита Осипов