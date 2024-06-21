Поседел, постарел, похудел: Изменившийся до неузнаваемости Галустян напугал поклонников

Юморист Михаил Галустян удивил поклонников своим внешним видом. В пятницу, 21 июня, 44-летний шоумен опубликовал в соцсетях фото, на которых больше смахивает на деда.

Четыре дня назад Михаил Галустян опубликовал видео с голым торсом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

За пару месяцев звезда изменилась практически до неузнаваемости: Галустян поседел, постарел и сильно похудел. Кажется, бодрый мини-качок в прошлом. Поклонники задаются вопросом: неужели "похудательная мания" волшебных уколов добралась и до Михаила? Некоторые даже сравнили шоумена с режиссёром Константином Богомоловым.

Так Михаил Галустян выглядел в сентябре 2023 года. Фото © Telegram / Michael Galustyan

"Что случилось с моим Кунг-фу пандой? Заболел?" — вопрошает одна из подписчиц.

"Вот так вот с [певицей Ольгой] Бузовой вести одну передачу!" — сыронизировал другой пользователь.

"Когда худеют, тогда стареют. Так что давай, Миша, в Карлсона обратно", — призвал третий.

Вероятно, и сам телеведущий с юмором относится к своему преображению. Свежие фото он сопроводил так: "Что с тобой, Галустян?" К слову, нашлись и те, кто заступился за артиста, похвалив за усердную работу.