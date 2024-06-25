Сильнейшая команда в СССР: в чём секрет ЦСКА и пользуется ли им сборная России

В СССР спорт всегда был на высоком уровне. Государство поощряло достижения и мотивировало на новые рекорды. Спортсменами гордились, их уважали, особенно советские граждане любили хоккейную команду ЦСКА. Именно она много лет оставалась бесспорным лидером. Только армейцам удалось победить на чемпионате СССР более трёх раз подряд. Феномен или грамотная стратегия — Life.ru готов рассказать о главных секретах великого советского хоккейного клуба.

Повторить успех ЦСКА в СССР не смог никто

ЦСКА брал первенство СССР 32 раза. Фото © ТАСС / Игорь Уткин, Александр Яковлев

Хоккейный клуб ЦСКА побеждал в чемпионатах СССР 32 раза! Для сравнения: у московских "Динамо" и "Спартака" лишь по четыре титула. Представляете, насколько сильным клубом был ЦСКА? Все мечтали победить его, но сделать это удавалось не всегда. Хоккеисты ЦСКА всегда были хорошо замотивированы — и каждый чувствовал ответственность перед командой.

Почему советский спорт делал акцент на коллектив

Отношения внутри команды играют важную роль. Нездоровая атмосфера негативно сказывается на игре. "Если и существует какой-то идеал спортивного коллектива, то это команда ЦСКА", — рассказывал хоккеист Константин Локтев. Также форвард говорил, что именно в ЦСКА способны воспитать, перевоспитать, возвысить и даже поставить на место. Локтев отмечал, что речь идёт в первую очередь не об игроке, а о человеке. Вот так: за сильной командой стоят сильные личности!

Секрет побед ЦСКА в СССР: Армейская дисциплина

Анатолий Тарасов вырастил команду чемпионов, поэтому в СССР хоккейный клуб ЦСКА был элитой. Фото © ТАСС / Валентина Соболева

Тренерами легендарного клуба были Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. Они как никто умели растить чемпионов. Дисциплина в команде всегда была на первом месте. Опаздывать или не приходить на тренировки не допускалось. Советские хоккеисты строго следили за питанием, распорядком дня и физической формой. Регулярными были и медкомиссии. Если кто-то из спортсменов зазнавался, ему быстро указывали на дверь. Хоккей — игра командная, а выскочкам в ней места нет!

Звёздные игроки хоккея в СССР

Звёзды спорта СССР: в ЦСКА играл великий вратарь Владислав Третьяк. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

ЦСКА мог похвастаться по-настоящему звёздным составом. Среди игроков команды были такие известные хоккеисты, как: Владислав Третьяк (вратарь)

Вячеслав Фетисов (защитник)

Александр Тыжных (вратарь)

Сергей Бабинов (защитник)

Борис Михайлов (нападающий).