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25 июня, 13:11

Гипнолог раскрыл, как побороть лень на работе

Гипнолог Наумов: Для борьбы с ленью на работе нужно сменить обстановку

Многие сталкиваются с резкими приступами лени в разгар трудового дня, но есть методы и советы, которые помогут с ней справиться и быть продуктивными. Об этом рассказал бизнес-психолог, гипнолог, коуч Виталий Наумов. Он советует разбивать большие задачи на части и выполнять их последовательно.

"Смените обстановку. Если специфика работы позволяет, попробуйте поработать денёк из дома или из кафе. Порой бывает так, что мелкие офисные задачи и общение с коллегами отнимают время — и лень берёт своё. Обсудите с начальником варианты гибридного графика, хотя бы на короткое время", — сказал Наумов в беседе с РИАМО.

Он добавил, что важно просто начать работать, хотя бы 15 минут через силу, вскоре лень отступит — и вы включитесь во все процессы.

"Напоследок очень важное замечание. Прежде чем бороться с ленью, убедитесь, что вы отдохнули, а приступы лени не вызваны эмоциональным выгоранием и истощением. В противном случае стоит обратиться к специалисту", — предупредил коуч.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Николай Рюмин
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