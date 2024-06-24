Карьерный консультант объяснила, почему зумеры не любят работу в графике 5/2

Молодые люди, которые родились в середине 1990-х – начале 2010-х годов, а иными словам — зумеры, достаточно часто не похожи на своих родителей, и в большей степени — в отношении к карьере. Считается, что таких работников не устраивает график 5/2, они ленивые, неорганизованные, а также часто меняют место работы. Так ли это — в беседе с радио Sputnik рассказала карьерный консультант, эксперт в сфере трудоустройства молодёжи Виктория Воробьёва.

По её словам, сегодня действительно существует тренд на гибкий график, но это совсем не означает, что молодые сотрудники ленивы — они просто ищут себя.

"Они хотят попробовать себя не только в традиционном понимании Трудового кодекса — работать 5/2. Бывает неполный рабочий день, можно работать на удалёнке и совмещать это с другими занятиями. Молодые сотрудники смотрят, где ещё можно себя применить, какие ещё навыки получить, возможно, переориентироваться в базовом образовании, которое изначально получили", — добавила карьерный консультант.

При этом Виктория Воробьёва признаёт, что определённые неудобства зумеры всё же могут доставлять коллегам.

"Работодатели не готовы воспитывать наших детей. А некий инфантилизм достаточно часто встречается у молодых специалистов, некая безответственность, опять же не сказать, что массово, но есть. Детское поведение: можно проспать, можно немножко задержаться, можно не предупредить", — заключила консультант.