Опрос показал, сколько среди россиян карьеристов и чего они хотят добиться на работе

Большинство наших сограждан считает, что усердная работа и параллельное повышение квалификации помогут добиться успехов в карьере. Это следует из опроса на портале "Работа России", проведённого среди пяти тысяч человек. Соответствующим образом ответили 72% респондентов.

В то же время 11% опрошенных заявили, что карьерному росту помогут только связи, 9% — выстраивание хороших отношений с начальством, а 8% — обстоятельства и везение. По словам 24% участников опроса, ради продвижения в работе они готовы пожертвовать временем и отдыхом, 21% — общением с друзьями, 7% — временем на личную жизнь, 2% — на семью. Ещё 46% заявили, что вообще не готовы ничем жертвовать. Карьеристами себя считают только 30%.

Говоря о том, что значит "выстроить успешную карьеру", 38% граждан заявили, что для них это уверенность в финансовой обеспеченности в ближайшие десять-двадцать лет, 27% — быть в топе востребованных специалистов. Для 16% это значит занимать руководящую позицию в компании, для 15% — иметь хорошую зарплату, а 4% вышли за пределы предоставленных вариантов ответа. В частности, они говорили об уважении в коллективе, возможности заниматься любимым делом и чувствовать себя востребованным.

А 60% россиян вполне оптимистично оценивают возможности для профессионального роста на текущей работе, если они будут трудиться больше среднего. Ещё 26% не ставят таких целей на нынешнем месте, а 14% заявили, что у них в коллективе слишком высокая конкуренция, из-за чего продвижения ожидать не стоит.