Эксперт ЦБ запретил россиянам делиться номером в соцсетях

Чтобы не потерять деньги, не стоит делиться в социальных сетях своим домашним адресом и номером телефона. Также не следует публиковать фотографии крупных покупок, так как во время вашего отсутствия в жильё может пробраться вор. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов.

"Есть такая вещь, называется скрапер. Он собирает данные со всех открытых страниц, формируя базу данных, которой могут воспользоваться мошенники. Если не скрыть номер настройками приватности, вас могут замучить звонками с сомнительными предложениями", — отметил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, Мизинов порекомендовал не сохранять платёжные данные при покупках в Интернете, так как аккаунт может быть взломан и деньги попадут в карман мошенника. Лучше каждый раз вводить данные по новой, чтобы не лишиться сбережений.