Россиян предупредили об использовании мошенниками словесного гипноза

С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, обязывающий банки проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать похищенные средства. Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев в беседе с РИАМО заявил, что эта мера позволит сохранить или вернуть россиянам сбережения по многим случаям финансового обмана.

В рамках беседы с журналистами руководитель компании "Форс технологии" сообщил, что от рисков стать жертвой очередной мошеннической схемы не спасёт ни большой объём жизненного опыта, ни высокий уровень профессиональной бдительности, так как на крючок злоумышленников попадаются учёные, дипломаты и разведчики. По его словам, любые средства цифровой защиты также преодолеваются методами словесного гипноза.

В то же время он напомнил, что год назад президент РФ Владимир Путин подписал закон, который должен будет противодействовать мошенникам. Специалист рассказал, что если раньше кредитно-финансовые организации отмахивались от клиентов со словами "сами виноваты", когда те переводили деньги мошенникам, то теперь такого не будет, потому что новый закон подразумевает ответственность банков.

"Описанная в законе и на сайте Центробанка РФ процедура включения лиц, переводы которым будут завершаться ошибкой, — это начало отработки новой стратегии противодействия мошенничеству. Эта стратегия будет дополняться, совершенствоваться и заработает полноценно, когда ответит на все контрмеры кибермошенников", — заявил Косарев.

Помимо того, эксперт отметил, что данная инициатива является масштабной социальной мерой Центробанка РФ по поддержке россиян. В заключение он подчеркнул, что на подготовку к новым правилам у банков был год.