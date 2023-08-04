Новый закон обяжет банки отвечать на обращения клиентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает финансовые организации, как кредитные, так и некредитные, отвечать на обращения клиентов. Документ уже обнародован на официальном портале правовой информации.

Новый формат общения таких организаций с клиентами будет установлен с 1 июля 2024 года. Коснётся он структур, которые находятся под надзором Центробанка. Кроме коммерческих банков это страховые, микрофинансовые, клиринговые организации; НПФ, бюро кредитных историй и так далее.

Закон обязывает их отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней со дня регистрации этих сообщений. Продлить срок можно будет только для запроса дополнительных материалов, но не больше, чем на 10 дней.