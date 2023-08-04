Новый закон обяжет банки отвечать на обращения клиентов
Путин подписал закон, обязывающий финорганизации отвечать на обращения клиентов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает финансовые организации, как кредитные, так и некредитные, отвечать на обращения клиентов. Документ уже обнародован на официальном портале правовой информации.
Новый формат общения таких организаций с клиентами будет установлен с 1 июля 2024 года. Коснётся он структур, которые находятся под надзором Центробанка. Кроме коммерческих банков это страховые, микрофинансовые, клиринговые организации; НПФ, бюро кредитных историй и так далее.
Закон обязывает их отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней со дня регистрации этих сообщений. Продлить срок можно будет только для запроса дополнительных материалов, но не больше, чем на 10 дней.
Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Его придётся заплатить единожды — до 28 января 2024 года, и он будет зачислен исключительно в федеральный бюджет.
Агентство "Москва"