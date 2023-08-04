Подписан закон о бесплатных переводах до 30 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам без комиссии переводить до 30 миллионов рублей между собственными счетами в разных банках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии можно отправить другому человеку или себе в другой банк сумму до 100 тысяч рублей. За всё, что свыше, взимается комиссия в 0,5% от перевода, максимум — 1500 рублей.

Нововведение будет распространяться только на переводы через СБП либо в приложении банка. При этом кредитная организация не сможет ограничивать размер или число операций в пределах 30 миллионов рублей. Банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в приложении о правилах взимания или невзимания комиссии. Закон вступит в силу через девять месяцев.