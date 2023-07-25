В Госдуме уже во втором чтении будет рассматриваться проект закона, который в случае принятия резко поднимет в России планку бесплатных банковских переводов. Если сейчас через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии можно отправить другому человеку или себе в другой банк сумму до 100 тысяч рублей, то после вступления в силу нового закона лимит увеличится сразу до 30 миллионов рублей. Как это будет работать, Лайфу рассказал депутат Госдумы и зампредседателя Комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Депутат Госдумы Аркадий Свистунов рассказал подробности о переводах без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц. Видео © LIFE

"Бесплатные переводы будут либо по Системе быстрых платежей, либо через личные кабинеты в банках. То есть если вы лично придёте в отделение, то это будет, скорее всего, платно. Это объясняется тем, что есть затраты на содержание отделения", — пояснил депутат.

Законопроектом предусмотрено, что банк обязан информировать граждан о том, что есть бесплатный способ сделать перевод. Информация должна быть размещена и в офисах, и на сайтах.

По мнению парламентария, лимит бесплатного перевода в 30 миллионов рублей покроет все потребности россиян в таких операциях. Депутат признал, что большинство граждан такие большие суммы не переводят, но в случае покупки, например дома или автомобиля, будет возможность сэкономить на комиссии.