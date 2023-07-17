В России могут сильно повысить бесплатный лимит переводов самому себе

В Госдуме решили повысить лимит переводов между своими счетами без взимания комиссии до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на текст новой редакции законопроекта.

"Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц. По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счёта на счёт в пределах этого порога", — сообщает издание.

Нововведение не коснётся переводов, которые граждане совершают в отделении, а также отправки денег с карты на карту. В первом чтении Госдума приняла этот законопроект с порогом 1,4 миллиона. Ко второму чтению его с новыми правками разослали участникам рынка, а рассмотрение депутатами запланировано на 17 июля.