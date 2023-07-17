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Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 04:19
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В России могут сильно повысить бесплатный лимит переводов самому себе

"Известия": Лимит переводов самому себе повысят до 30 млн рублей в месяц

В Госдуме решили повысить лимит переводов между своими счетами без взимания комиссии до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на текст новой редакции законопроекта.

"Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц. По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счёта на счёт в пределах этого порога", — сообщает издание.

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Нововведение не коснётся переводов, которые граждане совершают в отделении, а также отправки денег с карты на карту. В первом чтении Госдума приняла этот законопроект с порогом 1,4 миллиона. Ко второму чтению его с новыми правками разослали участникам рынка, а рассмотрение депутатами запланировано на 17 июля.

Ранее Лайф писал о переводах на банковскую карту, с которых нужно платить налоги. Хотя отдельного закона о налогах на переводы с карты на карту нет, однако налоговики имеют право проявлять интерес к денежным поступлениям на любую карту. А в ряде случаев налоги с переводов насчитают автоматически, так как это предусмотрено в нормативных актах, вошедших в разные пункты статей Налогового кодекса РФ (НК).

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Юлия Коновалова
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