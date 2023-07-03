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3 июля, 08:10

В ЦБ назвали порог бесплатных переводов самому себе

"Известия": ЦБ назвал порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

ЦБ придерживается необходимости сохранить предлагаемый порог бесплатных переводов для граждан между своими счетами на уровне в 1,4 миллиона рублей. Об этом заявила газете "Известия" директор департамента национальной платёжной системы регулятора Алла Бакина.

По её словам, многие игроки рынка опасаются необходимости перестройки бизнес-модели, так как закрепление этого порога на законодательном уровне может повлиять на их комиссионные доходы. Причём обсуждение идёт именно вокруг суммы.

"Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранён — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте", добавила Бакина.

Глава департамента отметила, что с участниками рынка также обсуждалось ограничение не по сумме, а по количеству переводов в месяц, квартал или год. Однако это усложнило бы процесс с "операционной точки зрения". Центробанк, подчеркнула Бакина, считает предложенный ранее вариант оптимальным, а также надеется на достижение компромисса в ближайшее время и принятие законопроекта до конца года.

В ЦБ заявили, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными

В ЦБ заявили, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными

Напомним, в Центробанке считают, что закон об отмене комиссии за переводы между своими счетами до 1,4 миллиона рублей поможет побороть "зарплатное рабство" — явление, при котором граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем. Сами банки предложили значительно уменьшить лимит, что, впрочем, не поддержала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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LIFE / Владимир Суворов

Матвей Константинов
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