Банки РФ предложили изменить одну из самых популярных у клиентов услуг

Бесплатный лимит переводов средств самому себе в российских банках может быть сокращён. Речь идёт о диапазоне планки в 300–600 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на источники в финансовом секторе пишет РБК.

Ранее в Банке России обсуждалась возможность отмены комиссий на переводы между своими счетами до 1,4 миллиона рублей в месяц. Законопроект даже был внесён на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что это будет одной из мер, направленных на борьбу с так называемым зарплатным рабством, когда граждане получают деньги в банке, выбранном работодателем, а не ими самими.

"Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов самому себе устанавливается "в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками", — говорится в материале издания.

Сейчас в банковском секторе страны ведётся обсуждение размера переводов без комиссии. Так, крупные компании настаивают на том, чтобы планка была установлена на уровне 200 тысяч рублей в месяц, в то время как небольшие кредитные организации согласны на изначальную сумму в размере 1,4 миллиона рублей.