Набиуллина: ЦБ не поддерживает предложение снизить лимит бесплатных переводов самому себе

Центробанк не считает необходимым снижать лимит для бесплатных переводов между своими счетами в разных банках, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас он составляет 1,4 миллиона рублей.

"Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн рублей — наша позиция здесь не изменилась", — сказала Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

Она добавила, что в ЦБ понимают недовольство многих банков, но в то же время считают важным, чтобы у людей было право свободно переводить сбережения из одного банка в другой хотя бы в рамках застрахованной суммы.