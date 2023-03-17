Набиуллина: ЦБ не поддерживает предложение снизить лимит бесплатных переводов самому себе
Центробанк не считает необходимым снижать лимит для бесплатных переводов между своими счетами в разных банках, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас он составляет 1,4 миллиона рублей.
"Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн рублей — наша позиция здесь не изменилась", — сказала Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.
Она добавила, что в ЦБ понимают недовольство многих банков, но в то же время считают важным, чтобы у людей было право свободно переводить сбережения из одного банка в другой хотя бы в рамках застрахованной суммы.
Ранее стало известно о предложении российских банков сократить размер бесплатного лимита переводов самому себе. Крупные кредитно-финансовые организации настаивают на том, чтобы планка была установлена на уровне 200 тысяч рублей в месяц.
ТАСС / Сергей Бобылев