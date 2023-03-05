Адвокат назвала переводы с карты на карту, которые привлекут внимание налоговой

Банковские онлайн-переводы стали неотъемлемой частью жизни практически каждого россиянина. Как понять, какие переводы Федеральная налоговая служба (ФНС) может счесть подозрительными, объяснила адвокат Надежда Колотович.

По её словам, если гражданин не ведёт нелегальной предпринимательской деятельности, то беспокоиться о проверках налоговой не стоит. Дело в том, что ФНС не наблюдает за каждым переводом физлиц на регулярной основе. Но в некоторых случаях ведомство действительно может заинтересоваться потоком средств. Не стоит забывать о том, что ФНС вправе запросить данные о счетах гражданина в банке, а сами сотрудники банка обязаны уведомлять Финмониторинг о подозрительных операциях.

"ЦБ разработал методичку, где чётко определил критерии подозрительности переводов. К ним относятся: движение средств по счёту более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц, больше 30 операций по зачислению и списанию в день, больше 50 в месяц или 10 в день контрагентов", — рассказала адвокат в беседе с "Лентой.ру".

Привлечёт внимание налоговиков неактивный счёт, где между зачислением и списанием денег проходит меньше минуты. Заинтересуются также картой, где остаток за неделю в конце дня меньше 10% от среднего объёма проходящих средств и если списание и зачисление проводится в течение 12 часов одних суток. По словам юриста, о незаконной деятельности может говорить тот факт, если у нескольких физлиц будет одинаковая информация об устройстве для банкинга.

Колотович пояснила, что если вы подпадаете хотя бы под два перечисленных критерия, ждите проверку. Вместе с этим стоит заметить, что мониторинг счетов обычных граждан — большая редкость и если вы ведёте бизнес законно, то переживать не о чем.

Контроль подозрительных операций и обязанность заплатить НДФЛ — разные вопросы. Когда за перевод на карту нужно платить налог и какие поступления не образуют доход, Life.ru разбирал отдельно.