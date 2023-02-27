В России выявили теневую схему вывода денег через рестораны на 100 млрд рублей в год

Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схему, позволявшую ресторанам выводить деньги из-под надзора через структуру, которая ранее была связанна с онлайн-казино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки.

По данным издания, эта схема работала по принципу "разлома эквайринга": карточная транзакция в ресторане не имеет связи с реальным платежом в пользу заведения, хотя для посетителя это выглядит как обычный платёж. Клиент может получить обычный чек, кешбэк в своём банке и выписку по платежу с "ресторанным" кодом MCC (merchant category code), однако до расчётного счёта ресторана реальный платёж не дойдёт.

Ключевым звеном в данной схеме была РНКО РИБ (расчётная небанковская кредитная организация "Русский инвестиционный банк"), на базе которой была создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, широкая сеть терминалов по приёму наличных платежей (свыше пяти тысяч), а также лояльные банки. Как пишет издание со ссылкой на источник, РНКО РИБ не имела собственного эквайринга, а также права самостоятельно подключать розничные торговые точки.

Схема работала с 2018-го по 2022 год, её годовой оборот оценивается в 100 миллиардов рублей, а размер дохода составил 8–10% от этой суммы. В настоящее время проводится проверка.