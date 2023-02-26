Замминистра на Ставрополье задержали за хищение 2,7 млн рублей в разгар пандемии
Замминистра имущественных отношений Ставрополья Мосина задержана за хищение 2,7 млн рублей
Евгения Мосина. Скриншот © YouTube / СВОЁ ТВ СТАВРОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Замминистра имущественных отношений Ставропольского края Евгения Мосина задержана за хищение 2,7 млн рублей. Как стало известно SHOT, по версии следствия, она присвоила немалую сумму на завышении стоимости масок и бахил в разгар пандемии коронавируса.
Евгения Мосина в 2020 году заключила два договора между Министерством имущественных отношений Ставропольского края и компанией ПЭСТ. Контракты общей суммой на почти 16 млн рублей предполагали поставку масок и бахил для организации ЕГЭ и других мероприятий в регионе. По версии правоохранителей, замминистра вместе с директором компании завысили общую цену продукции на 2,7 миллиона рублей.
Лишние деньги участники преступной схемы прикарманили. Однако насладиться деньгами им не удалось — в ходе проверки в 2023 году выяснилось, что средства защиты были закуплены по завышенным ценам. Мосину задержали и завели два уголовных дела по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий". Её сообщник также стал фигурантом дела, им намерены избрать меру пресечения.
А ранее сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии совместно провели более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег Пенсионного фонда России (ПФР). По итогам проверки задержано 11 подозреваемых.