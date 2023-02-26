Замминистра на Ставрополье задержали за хищение 2,7 млн рублей в разгар пандемии

Замминистра имущественных отношений Ставропольского края Евгения Мосина задержана за хищение 2,7 млн рублей. Как стало известно SHOT, по версии следствия, она присвоила немалую сумму на завышении стоимости масок и бахил в разгар пандемии коронавируса.

Евгения Мосина в 2020 году заключила два договора между Министерством имущественных отношений Ставропольского края и компанией ПЭСТ. Контракты общей суммой на почти 16 млн рублей предполагали поставку масок и бахил для организации ЕГЭ и других мероприятий в регионе. По версии правоохранителей, замминистра вместе с директором компании завысили общую цену продукции на 2,7 миллиона рублей.

Лишние деньги участники преступной схемы прикарманили. Однако насладиться деньгами им не удалось — в ходе проверки в 2023 году выяснилось, что средства защиты были закуплены по завышенным ценам. Мосину задержали и завели два уголовных дела по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий". Её сообщник также стал фигурантом дела, им намерены избрать меру пресечения.