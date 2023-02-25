"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 16:59

В Дагестане арестовали четырёх подозреваемых в хищении газа на 150 млн рублей

В Махачкале суд отправил в СИЗО на два месяца четырёх подозреваемых в хищении газа на 150 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Дагестан.

"Советским районным судом города Махачкалы в отношении четырёх подозреваемых в совершении хищения газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — указано в релизе.

По данным следствия, с октября 2021-го по апрель 2022 года четверо владельцев тепличных хозяйств из села Уллубийаул по сговору с работниками ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" похитили свыше 22 миллионов кубометров голубого топлива, перекрутив приборы учёта. При этом в "Газпроме" указали недостачу газа как "потеря". Ущерб от преступной схемы составил более 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Краснодарский бизнесмен обвинил полковника МВД в краже автотехники на 10 млн рублей

Краснодарский бизнесмен обвинил полковника МВД в краже автотехники на 10 млн рублей

Ранее Лайф рассказывал, что на Урале трое грабителей порушили бизнес-планы китайцев, украв сумки с 7,8 млн рублей. Теперь злоумышленников ищет полиция.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Наталья Исакова
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров