В Дагестане арестовали четырёх подозреваемых в хищении газа на 150 млн рублей

В Махачкале суд отправил в СИЗО на два месяца четырёх подозреваемых в хищении газа на 150 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Дагестан.

"Советским районным судом города Махачкалы в отношении четырёх подозреваемых в совершении хищения газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — указано в релизе.