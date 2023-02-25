В Дагестане арестовали четырёх подозреваемых в хищении газа на 150 млн рублей
В Махачкале суд отправил в СИЗО на два месяца четырёх подозреваемых в хищении газа на 150 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Дагестан.
"Советским районным судом города Махачкалы в отношении четырёх подозреваемых в совершении хищения газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — указано в релизе.
По данным следствия, с октября 2021-го по апрель 2022 года четверо владельцев тепличных хозяйств из села Уллубийаул по сговору с работниками ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" похитили свыше 22 миллионов кубометров голубого топлива, перекрутив приборы учёта. При этом в "Газпроме" указали недостачу газа как "потеря". Ущерб от преступной схемы составил более 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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