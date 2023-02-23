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23 февраля, 15:12

Краснодарский бизнесмен обвинил полковника МВД в краже автотехники на 10 млн рублей

Бизнесмен из Краснодарского края написал заявление в полицию о краже автотехники на сумму десять миллионов рублей. По его мнению, вором якобы является полковник МВД Карачаево-Черкесской Республики. Об этом Лайфу сообщил источник.

Согласно заявлению, помощник министра по штатной работе пришёл в магазин и, воспользовавшись отсутствием владельца, сказал сотрудникам перевезти крупную автотехнику в другое место "для сохранности". Так, полковник переставил "на свою территорию" в село Витязево Краснодарского края 27 снегоболотоходов, грузовой фургон "Форд транспортер", автобус "Неоплан" и колёсный грузчик. Ущерб оценивается в кругленькую сумму.

Полиция опросила предполагаемого нарушителя и сотрудников магазина, они опровергли слова бизнесмена. Тогда правоохранители усмотрели в заявлении "истца" признаки уголовного преступления по статье о заведомо ложном доносе. Но и на этом не всё: у полковника тоже нашли правонарушения. Так, по предварительным данным, в действиях правоохранителя есть признаки преступления по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Теперь же материал дела направлен в Следственный комитет. При этом местонахождение снегоболотоходов и другой техники остаётся неизвестным.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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