В Тамбове полицейский принял за закладчицу шестиклассницу, которая фотографировала дерево

Инцидент произошёл в Октябрьском районе. 39-летний замначальника ОМВД, находившийся на больничном, заметил из окна автомобиля стоявшую к нему спиной у дерева "женщину", которая что-то фотографировала. Она была с рюкзаком и в куртке с капюшоном, и подполковник подумал, что это сбытчица наркотиков, которая фиксирует закладку на телефон для покупателей. Полицейский подошёл к потенциальной преступнице, взял её за плечо и спросил, чем она тут занимается и есть ли у неё при себе наркотики. Девушка попыталась убежать, но подполковник стал её удерживать и пытаться объяснить, что он сотрудник полиции. В этот момент подбежала мать "закладчицы" и объяснила правоохранителю, что её дочь вовсе никакая не сбытчица наркотиков, а просто шестиклассница, которая гуляла. Подполковник, поняв, что чутьё его подвело, извинился перед школьницей и её матерью и уехал.