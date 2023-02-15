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15 февраля, 18:17
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По делу о хищении денег из Пенсионного фонда России провели более 50 обысков

МВД, ФСБ и Росгвардия задержали в Ингушетии 11 подозреваемых в хищении денег ПФР

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии совместно провели более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег Пенсионного фонда России (ПФР). По итогам проверки задержано 11 подозреваемых.

"Сегодня в Республике Ингушетия следователями... МВД России... а также при участии ФСБ России и Росгвардии проведено более 50 обысков по адресам проживания и местам работы экс-чиновников, подозреваемых в хищении денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования России (до 01.01.2023 Пенсионный фонд России) в особо крупном размере", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В числе 11 предполагаемых лидеров и активных участников группировки — бывшие должностные лица и работники отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия, уточнила Волк.

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Ранее Лайф писал, что мэра Свирска Иркутской области заподозрили в хищении из бюджета полутора миллионов рублей. По документам подрядчик должен был купить арт-объект за полтора миллиона, но ещё до заключения контракта покупку оплатил местный благотворительный фонд.

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"МВД-медиа"

Ирина Фальке
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