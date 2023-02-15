По делу о хищении денег из Пенсионного фонда России провели более 50 обысков

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии совместно провели более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег Пенсионного фонда России (ПФР). По итогам проверки задержано 11 подозреваемых.

"Сегодня в Республике Ингушетия следователями... МВД России... а также при участии ФСБ России и Росгвардии проведено более 50 обысков по адресам проживания и местам работы экс-чиновников, подозреваемых в хищении денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования России (до 01.01.2023 Пенсионный фонд России) в особо крупном размере", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В числе 11 предполагаемых лидеров и активных участников группировки — бывшие должностные лица и работники отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия, уточнила Волк.