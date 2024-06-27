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27 июня, 16:28

Названы лайфхаки, как вернуться в рабочий ритм после отпуска и не сойти с ума

Психолог Игонина: Не приезжайте из отпуска в ночь перед выходом на работу

Лето — традиционная пора отпусков, но после отдыха не всем просто вернуться в рабочий режим. О том, как сделать это быстро и безболезненно, в беседе с "Москвой 24" рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Эксперт поделилась несколькими несложными хитростями.

Во-первых, для быстрого включения в трудовой процесс лучше не приезжать с отдыха в ночь перед выходом в офис. Организму необходим минимальный отдых после перелёта или долгой поездки на поезде, поэтому нужно дать ему время акклиматизироваться и прийти в себя.

"Также стоит избегать резкой смены режима дня. Для хорошего самочувствия за пару-тройку дней до выхода на работу начните ложиться спать и вставать раньше", рассказала Игонина.

Отличным решением также может стать выход на работу в четверг или пятницу: выходные наступят быстрее, а восстановление пройдёт намного легче.

"Посмотрите на ситуацию в позитивном ключе: у вас есть работа, завтра вы будете прекрасно выглядеть, с радостью пообщаетесь с коллегами и так далее", — добавила специалист.

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Также психолог посоветовала не ставить большое количество целей в первый день. В такой ситуации лучше всего действовать по наитию и уже на месте определить необходимые задачи.

Ну и главным принципом для того, чтобы успешно адаптироваться к рабочей обстановке, может стать любимое хобби. Необходимо уделить особое внимание тому, что приносит удовольствие. К примеру, можно встретиться с друзьями или отправиться в мини-путешествие в первые свободные выходные. Например, Life.ru уже рассказал о пяти локациях в России, где можно сделать самые красивые фотографии.

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freepik.com

Наталья Афонина
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