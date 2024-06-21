5 локаций России для самых красивых фотографий в День селфи
День селфи, отмечаемый 21 июня, — это отличный повод собраться в путешествие на самые красивые и живописные места нашей родины. Пакуйте чемоданы и заряжайте телефоны! Посмотрев на фото в нашей подборке, вам точно захочется увидеть эти места своими глазами.
В Интернете 21 июня 2024 года отмечается День селфи, и мы предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по России, чтобы запечатлеть её красоту на фоне пяти живописных локаций. От уникальных гейзеров Камчатки до дикой природы Забайкалья — наша страна богата яркими пейзажами, которые помогут сделать ваши селфи незабываемыми.
Земля Франца-Иосифа, Архангельская область
Земля Франца-Иосифа, Архангельская область. Фото © Wikipedia / Dmitrijshh
Этот архипелаг в Северном Ледовитом океане в последнее время привлекает всё больше туристов. Земля Франца-Иосифа состоит из более чем 190 островов. Уединённые места, белые медведи на пути и необычная природа арктической фауны — вдохновение для тех, кто устал от отельного отдыха.
Добраться до самой северной точки России можно в составе экспедиции: на судне или вертолёте. Рекомендуем растянуть удовольствие и отправиться в круиз из Мурманска, по пути можно сделать фотографии с уникальными видами Арктики.
Видовые площадки на реку Катунь, Алтайский край
Река Катунь — сердце Алтая. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Река Катунь находится в сердце Алтая и пролегает через горные хребты и самые чудные виды того края. За год Катунь несколько раз меняет цвет воды, особенно красивый оттенок бирюзового приобретая осенью. Местное население относится к ней с уважением, веря, что река обладает собственным нравом.
Путешествовать вдоль берегов Катуни лучше всего на автомобиле, по пути останавливаясь для фотографий. Одна из самых лучших видовых площадок называется "Слияние Чуи и Катуни" и находится на 721-м километре Чуйского тракта.
Долина гейзеров, Камчатский край
Долина гейзеров на Камчатке. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
С каждым годом на Камчатке появляется всё больше туристических маршрутов. Расположенная среди вулканов Долина гейзеров считается одной из самых крупных термальных площадок во всём мире. Долина внесена в заповедную зону Камчатки и насчитывает более 20 крупных гейзеров.
Как рассказывают в "Яндекс.Путешествиях" для Life.ru, добраться до горячих источников непросто: туры возможны только с воздуха. Но зрелище стоит того: каждые 10 минут можно увидеть всплеск воды из-под земли сразу у нескольких гейзеров.
Розовое озеро Сасык-Сиваш, Республика Крым
Озеро Сасык-Сиваш. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Озеро Сасык-Сиваш имеет удивительный розовый оттенок благодаря водорослям, которые растут на дне. Расположено оно между городами Саки и Евпатория, и попасть туда можно абсолютно бесплатно. Каждый год к озеру приезжают толпы туристов, чтобы сделать необычные фотографии рядом с ним.
Самый красивый окрас Сасык-Сиваш приобретает с конца июля и до середины сентября. Именно в этот период цвет воды становится наиболее интенсивным. Рекомендуем приезжать в закатное время, тогда получаются самые яркие фотографии.
Чарские пески, Забайкальский край
Чарские пески, Забайкальский край. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев
Чарские пески принято называть "забайкальской Сахарой" не просто так: редко где можно увидеть настолько необычный вид. Заснеженные горные хребты контрастируют с песчаным массивом, раскинувшимся более чем на 3000 гектаров. Здесь можно встретить караван из северных оленей посреди жарких песков.
Урочище расположилось недалеко от станции Новая Чара, именно оттуда можно стартовать туристам. Многие предпочитают выезжать на Чарские пески с палатками, разбивая лагерь неподалёку от озера Алёнушка.
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