5 локаций России для самых красивых фотографий в День селфи

В Интернете 21 июня 2024 года отмечается День селфи, и мы предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по России, чтобы запечатлеть её красоту на фоне пяти живописных локаций. От уникальных гейзеров Камчатки до дикой природы Забайкалья — наша страна богата яркими пейзажами, которые помогут сделать ваши селфи незабываемыми.

Земля Франца-Иосифа, Архангельская область

Земля Франца-Иосифа, Архангельская область. Фото © Wikipedia / Dmitrijshh

Этот архипелаг в Северном Ледовитом океане в последнее время привлекает всё больше туристов. Земля Франца-Иосифа состоит из более чем 190 островов. Уединённые места, белые медведи на пути и необычная природа арктической фауны — вдохновение для тех, кто устал от отельного отдыха.

Добраться до самой северной точки России можно в составе экспедиции: на судне или вертолёте. Рекомендуем растянуть удовольствие и отправиться в круиз из Мурманска, по пути можно сделать фотографии с уникальными видами Арктики.

Видовые площадки на реку Катунь, Алтайский край

Река Катунь — сердце Алтая. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Река Катунь находится в сердце Алтая и пролегает через горные хребты и самые чудные виды того края. За год Катунь несколько раз меняет цвет воды, особенно красивый оттенок бирюзового приобретая осенью. Местное население относится к ней с уважением, веря, что река обладает собственным нравом.

Путешествовать вдоль берегов Катуни лучше всего на автомобиле, по пути останавливаясь для фотографий. Одна из самых лучших видовых площадок называется "Слияние Чуи и Катуни" и находится на 721-м километре Чуйского тракта.

Долина гейзеров, Камчатский край

Долина гейзеров на Камчатке. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

С каждым годом на Камчатке появляется всё больше туристических маршрутов. Расположенная среди вулканов Долина гейзеров считается одной из самых крупных термальных площадок во всём мире. Долина внесена в заповедную зону Камчатки и насчитывает более 20 крупных гейзеров.

Как рассказывают в "Яндекс.Путешествиях" для Life.ru, добраться до горячих источников непросто: туры возможны только с воздуха. Но зрелище стоит того: каждые 10 минут можно увидеть всплеск воды из-под земли сразу у нескольких гейзеров.

Розовое озеро Сасык-Сиваш, Республика Крым

Озеро Сасык-Сиваш. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Озеро Сасык-Сиваш имеет удивительный розовый оттенок благодаря водорослям, которые растут на дне. Расположено оно между городами Саки и Евпатория, и попасть туда можно абсолютно бесплатно. Каждый год к озеру приезжают толпы туристов, чтобы сделать необычные фотографии рядом с ним.

Самый красивый окрас Сасык-Сиваш приобретает с конца июля и до середины сентября. Именно в этот период цвет воды становится наиболее интенсивным. Рекомендуем приезжать в закатное время, тогда получаются самые яркие фотографии.

Чарские пески, Забайкальский край

Чарские пески, Забайкальский край. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Чарские пески принято называть "забайкальской Сахарой" не просто так: редко где можно увидеть настолько необычный вид. Заснеженные горные хребты контрастируют с песчаным массивом, раскинувшимся более чем на 3000 гектаров. Здесь можно встретить караван из северных оленей посреди жарких песков.