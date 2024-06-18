Не "всё включено": Россиян предупредили о подвохах all inclusive Турагент Сапронова: Система "все включено" часто содержит обман 18 июня, 13:33 Россиян предупредили о подвохах в системе "всё включено". Обложка © freepik.com/standret

Система "всё включено" может скрывать несколько подвохов, которые испортят отдых, поэтому стоит внимательно изучить условия предложения. Об этом предупредила эксперт по туризму Татьяна Сапронова.

По её словам, турагенты могут умалчивать об услугах, за которые отели будут взимать дополнительную плату. Чаще всего это элитный алкоголь и деликатесы.

"Если вы рассчитываете исключительно на качественный алкоголь в отпуске, то переплачивать за "все включено" просто не имеет смысла", — предупредила Сапронова в беседе с "Лентой.ру".

За выгодным ценником на тур также может скрываться некачественное питание. Еда будет однообразной и невкусной, так как владельцы отелей часто стремятся сэкономить на продуктах. Ещё один подвох системы "всё включено" в том, что при неограниченном доступе к еде и алкоголю человек склонен к перееданию. Это может негативно сказаться на здоровье туриста.

Эксперт отмечает, что такие туры как бы "заключают" отдыхающего на территории отеля. А путешествие, по её мнению, ценно знакомством с чем-то новым и уникальным, а не только привычным пляжем.

"Если вы ищете истинного опыта путешествия и хотите почувствовать душу страны, в которую приехали, то "всё включено" не для вас. Выбирайте независимый отдых, прогуляйтесь по местным улочкам, загляните в небольшие кафе, пообщайтесь с местными жителями, и вы откроете для себя истинную красоту страны", — рассказывает турагент.

Кстати, ранее отдых all inclusive не задался у россиян сразу в двух турецких отелях. Так, в пятизвёздочном отеле Liberty Signa на курорте Фетхие туристов из РФ заселили в недостроенные номера. И этом при том, что стоимость отдыха там на четыре дня с дисконтом составляет 194 тысячи рублей. Также известно об аналогичном скандале в отеле турецкого курорта Кемер, из которого туристов просто выгнали на улицу, заявив об отсутствии номеров, несмотря на бронь. Некоторым повезло больше — им предоставили апартаменты, вот только они были совершенно неубранными, а в некоторых поселились муравьи. Путёвки туда стоили под 500 тысяч рублей.

Авторы Мария Скворцова