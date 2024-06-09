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8 июня, 23:17

Эксперт раскрыла секрет оптимальных путешествий для пожилых людей

Турэксперт Бокарева посоветовала выбрать поезд для путешествий пожилых людей

Если пожилой человек решит отправиться в путешествие, то в качестве транспорта ему лучше всего выбрать поезд. Почему это является лучшим вариантом для дальней дороги, в беседе с корреспондентами РИА "ФедералПресс" рассказала лектор российского общества "Знание" и эксперт в сфере внутреннего туризма, сервиса и гостеприимства Анастасия Бокарева.

"Путешествия в 60 значительно отличаются от путешествий в более почтенном возрасте, к примеру в 80 лет, зависят от индивидуальных потребностей, выносливости и общего состояния здоровья", — заявила специалист.

Собеседница информагентства подчеркнула, что продолжительность поездки и тип транспорта являются одними из самых важных факторов в поездке для пожилых людей. В случае с автобусом придётся длительное время сидеть, что будет очень утомительно. Машина в этом плане лучше, так как есть возможность делать остановки.

Индивидуальные противопоказания могут помешать перелёту к месту проведения отдыха на самолёте. В то же время самым оптимальным вариантом является поезд, потому что в нём можно передвигаться и отсутствует перепад высот.

Турэксперт сообщила, что выбирать высокий этаж для проживания не стоит из-за возможных неполадок с лифтом, а ещё приветствуются любые дополнительные сервисы, способные облегчить путешествие. Помимо того, она заявила, что не нужно подбирать места, где будет слишком жарко или слишком холодно в это время года, а также следует проверить перепады высот.

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Ранее Life.ru писал, что россияне поделились своими планами на долгожданный отпуск этим летом. По данным ВЦИОМ, более половины опрошенных проведут его дома.

Обложка ©

Pixabay / JosepMonter

Алексей Соловьёв
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